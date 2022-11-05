Правоохоронці викрили "суддю" з тимчасово окупованої Євпаторії, який допомагав російським загарбникам депортувати кримчан до Сибіру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій за співпрацю з РФ повідомлено про підозру судді з тимчасово окупованого Криму. Після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим “судьей Евпаторийского городского суда”.

Очоливши цю посаду, колаборант приймав незаконні рішення щодо примусового переміщення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, зокрема до Сибіру. Він призначав судові вироки за нібито порушення законів країни-агресорки. Тим самим “суддя” окупаційного органу грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, співробітники СБУ викрили ще одного колаборанта, що переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників. Згодом він погодився очолити “налоговую службу Херсонской области”.

Встановлено, що відповідну підтримку йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого окупаційна влада призначила “первым заместителем главы” місцевої окупаційної адміністрації.

За даними слідства, його “протеже” організував незаконний збір податків на користь РФ, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.

Під час оперативних дій правоохоронці встановили місце знаходження обох ворожих поплічників, задокументували їх злочинну діяльність та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.