Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає примножувати капіталовкладення.

Як встановило слідство, таким чином зловмисники обманули понад 1 000 осіб, отримавши майже 40 млн доларів.

Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних інвесторів.

Вони обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Крім того, шахраї гарантували своїм клієнтам бонус” у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані кошти зловмисники акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед яких громадяни Росії.

Спочатку проєкт діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї.

Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

▪️ комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

▪️ сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення інвесторів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

На даний час одному із топменеджерів “інвестпроєкту” повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.