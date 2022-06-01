Служба безпеки України викрила посадовця, який використовував гуманітарну допомогу у комерційних цілях. Заступник голови Чернівецької обласної військової адміністрації та керівник лікарні організували злочинну схему.

Про це повідомила СБУ.

Посадовець використав у комерційних цілях автомобілі швидкої медичної допомоги. Транспортні засоби було передано з Італії як гумдопомогу.

Заступник голова ОВА був відповідальним за розподіл “швидких”. Саме він визначив, що одна з лікарень отримає автомобілі. До схеми залучили гендиректора медустанови.

Керівник лікарні своєю черговою переоформив п’ять “швидких” на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам. Це зробили для подальшого надання платних транспортних послуг хворим.

Зловмисники заробляли на автомобілях, які передбачалися для безоплатної допомоги на тлі війни. Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.