Про це повідомила пресслужба СБУ.
Злочинці вимагали гроші за проживання у гуртожитках міста, розміщення в яких забезпечувала держава, і насправді було безоплатним для цієї категорії осіб.
За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки. А також рієлтор, який вступив з ними у змову.
Вони вимагали з внутрішньо переміщених осіб щомісячної оплати за кімнату у гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. Хоча всі витрати на проживання людей у цьому місті взяла на себе держава. Тобто для внутрішньо переміщених осіб проживання у гуртожитках було безоплатним.
Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому ціни коливалися від 1,5 до 4 тис. грн на місяць.
“Загалом було встановлено причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Серед постраждалих від їхніх дій – сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які втікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, зокрема службових осіб об’єкта критичної інфраструктури для притягнення до відповідальності.
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