У Черкаські області співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які вимагали у внутрішньо переміщених осіб оплату за надане державою безоплатне житло.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Злочинці вимагали гроші за проживання у гуртожитках міста, розміщення в яких забезпечувала держава, і насправді було безоплатним для цієї категорії осіб.

За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки. А також рієлтор, який вступив з ними у змову.

Вони вимагали з внутрішньо переміщених осіб щомісячної оплати за кімнату у гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. Хоча всі витрати на проживання людей у цьому місті взяла на себе держава. Тобто для внутрішньо переміщених осіб проживання у гуртожитках було безоплатним.

Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому ціни коливалися від 1,5 до 4 тис. грн на місяць.

“Загалом було встановлено причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Серед постраждалих від їхніх дій – сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які втікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, зокрема службових осіб об’єкта критичної інфраструктури для притягнення до відповідальності.