СБУ викрила зрадника, який планував підірвати залізницю

Джерело: Служба безпеки України.

Чоловіка на початку року завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. За його вказівками, працівник мав збирати дані про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки. Його ще одним завданням було фіксувати координати залізничних станцій і мостів, через які відбувалася передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

Росіяни розглядали “варіант диверсії” на об’єктах “Укрзалізниці”. Ворог планував зірвати постачання пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

У затриманого провели обшуки за місцевим проживання. Слідчі виявили гранати Ф-1 та РГД-5, велику кількість набоїв до стрілецької зброї та димові шашки.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.