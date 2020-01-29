Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що псевдочиновник регулярно відвідував засідання “уряду ДНР” і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики “профільного міністерства”. Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугледобувної промисловості і розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що зловмисник після відсторонення з “посади” вів бізнес на території, підконтрольній бойовикам і планував повернутися на підконтрольну офіційній українській владі територію.

Відзначається, що відразу після виведення з “ДНР” громадянин оформив заяву в СБУ, де повідомив про участь у функціонуванні незаконної окупаційної влади.

“Чоловік надав докладні свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донецької області.”Екс-міністр” також показав причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як “радники”, в організації злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки”, – йдеться в заяві.

Повідомляється, що у справі відкрито кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.