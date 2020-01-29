Про це повідомляє прес-служба СБУ.
“Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що псевдочиновник регулярно відвідував засідання “уряду ДНР” і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики “профільного міністерства”. Він, зокрема, здійснював регулювання діяльності підприємств вугледобувної промисловості і розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що зловмисник після відсторонення з “посади” вів бізнес на території, підконтрольній бойовикам і планував повернутися на підконтрольну офіційній українській владі територію.
Відзначається, що відразу після виведення з “ДНР” громадянин оформив заяву в СБУ, де повідомив про участь у функціонуванні незаконної окупаційної влади.
“Чоловік надав докладні свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донецької області.”Екс-міністр” також показав причетність держслужбовців РФ, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як “радники”, в організації злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів РФ виділених для функціонування об’єктів вугільно-промислового комплексу псевдореспубліки”, – йдеться в заяві.
Повідомляється, що у справі відкрито кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.
- Наприкінці червня українські спецслужби провели операцію на території самопроголошеної “Донецької народної республіки” ( “ДНР”) і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха. За даними групи Bellingcat, він може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області і був свідком цих подій.
- Згодом Володимир Цемах був переданий Росії в рамках обміну “35 на 35”. Тоді були звільнені 24 українські військовополонені моряки і політв’язні, в тому числі режисер Олег Сенцов.