Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося раніше, з 6 квітня в Україні в зв’язку з пандемією COVID-19 був посилений карантин. Зокрема, заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів, в тому числі — на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі. Однак міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що в місті продовжиться рух громадського транспорту всупереч рішенню уряду.

Глава держави проінформував, що такі дії мера “вже отримали реакцію” правоохоронців.

“Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер, наприклад, Запоріжжя, порушує постанову уряду, і запускає громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Я хочу наголосити для глав усіх українських міст та сіл обов’язковість виконання всіх обмежень, пов’язаних з протидією коронавірусу”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, також з 6 квітня заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.