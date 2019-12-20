Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зокрема, оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування “вертепів, що діяли під “дахом” правоохоронців.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили 33 столи для гри в покер, 293 гральних автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

“Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Спецоперацію проведено на виконання доручення Президента України спільно з органами ДБР та прокуратури”, – додали в спецслужбі.

Слід зазначити, що в Національній поліції України заявили про закриття 152 нелегальних гральних закладів, більшість з яких працювали під виглядом розповсюджувачів державних лотерей.

Аналіз викритих гральних закладів свідчить, що у великих містах працювали казино та покерні клуби, а в невеликих містах та селищах — в основному — зали із гральними автоматами старого зразка. Більшість викритих закладів функціонували як інтерактивні клуби.

Повідомляється, що діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер — у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися “кешовими” фішками, тобто вони мали грошовий номінал та надалі обмінювалися на реальні гроші. Вартість “вхідного квитка” до казино та покерних залів часом становила кілька тисяч доларів США. Крім того, викрили 5 залів гральних автоматів у Запоріжжі та 132 інтерактивні клуби по всій Україні.

Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі гральні заклади в країні закриються до 16:00.