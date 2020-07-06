Про це повідомили в прес-службі СБУ.

“Вони, використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів “Фенікс” і “Лугаком” з території “Л/ДНР” та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, виявлено комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку, які доводять незаконну діяльність.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.