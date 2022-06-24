Співробітники СБУ припинили діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Загалом активи видобувних компаній, які належали російському олігарху заблокували на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Цією компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Свої прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ проти України. А також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

За даними СБУ, у Київській та Житомирській областях комерційні структури, які належали російському олігарху займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету.

“Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України”, – йдеться у повідомлені СБУ.

До того ж бізнесмен постійно виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. Також він став засновником однієї з російських компаній разом з так званим “міністром ДНР”.