Фото: telegram/Служба безпеки України

Про це повідомляє СБУ.

Цією компанією керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Свої прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ проти України. А також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

Фото: telegram/Служба безпеки України

За даними СБУ, у Київській та Житомирській областях комерційні структури, які належали російському олігарху займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету.

Фото: telegram/Служба безпеки України

“Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України”, – йдеться у повідомлені СБУ.

До того ж бізнесмен постійно виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. Також він став засновником однієї з російських компаній разом з так званим “міністром ДНР”.