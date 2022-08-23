Про це повідомила СБУ.

Чоловік збирав кошти для окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Він збирав гроші для допомоги загарбникам.

У росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті на момент блокування рахунку. Нині кошти арештовано. Вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.

Зазначено, що слідчі СБУ зібрали доказову базу, тому вдалося реалізувати арешт. Силовикам сприяли іноземні криптокомпанії.

Фото: СБУ

Встановлено, що зловмисник значну частину пожертв спрямував на купівлю військового спорядження. Його передали бойовикам терористичних організацій так званих “ЛДНР”.

Росіянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ