Заблоковано віртуальний криптогаманець росіянина, який фінансував війну в Україні. Служба безпеки України вперше до подібного російського "волонтера".

Про це повідомила СБУ.

Чоловік збирав кошти для окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Він збирав гроші для допомоги загарбникам.

У росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті на момент блокування рахунку. Нині кошти арештовано. Вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.

Зазначено, що слідчі СБУ зібрали доказову базу, тому вдалося реалізувати арешт. Силовикам сприяли іноземні криптокомпанії.

Встановлено, що зловмисник значну частину пожертв спрямував на купівлю військового спорядження. Його передали бойовикам терористичних організацій так званих “ЛДНР”.

Росіянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.