Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

“Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів”, – йдеться у повідомленні.

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу “MISP-UA”.

На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив:

відповідні індикатори кіберзагроз;

рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання;

інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

“СБУ провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади. Наразі СБУ спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб”, – додали у відомстві.