Кіберфахівці ліквідували незаконне онлайн-казино, через яке у Російську Федерацію надійшло близько 3 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино.

За даними правоохоронців, до злочинної організації входили громадяни України та РФ. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, яку очолювали росіяни.

Натомість українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в інтернеті.

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Зараз повністю заблоковано відповідні вебресурси, а також унеможливлено доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України й 5 РФ, повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.