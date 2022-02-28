В Україні заблокували сайт, який допомагав ворогу з РФ бомбардувати міста України. На ресурсі викладалася інформація про пошук будь-яких об’єктів на мапі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ресурс виявили кіберфахівці спецслужби. Цей вебсайт був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об’єктах України.

Платформа позиціювала себе як сайт з високоточними топографічними картами. Тому він надавав послуги з пошуку об’єктів. На ньому також розміщували інформацію про секретні об’єкти. Зокрема, арсенали військових частин, приховані бази тощо. Наразі роботу вебресурсу блоковано.