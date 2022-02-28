Про це повідомляє Служба безпеки України.
Ресурс виявили кіберфахівці спецслужби. Цей вебсайт був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об’єктах України.
Платформа позиціювала себе як сайт з високоточними топографічними картами. Тому він надавав послуги з пошуку об’єктів. На ньому також розміщували інформацію про секретні об’єкти. Зокрема, арсенали військових частин, приховані бази тощо. Наразі роботу вебресурсу блоковано.
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- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “тривалу боротьбу” через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.
- Раніше повідомлялось, що протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Повітряних Сил ЗСУ.