Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Ресурс виявили кіберфахівці спецслужби. Цей вебсайт був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об’єктах України.

Платформа позиціювала себе як сайт з високоточними топографічними картами. Тому він надавав послуги з пошуку об’єктів. На ньому також  розміщували інформацію про секретні об’єкти. Зокрема, арсенали військових частин, приховані бази тощо. Наразі роботу вебресурсу блоковано.

Фото: Служба безпеки України