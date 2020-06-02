Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Уточнюється, що правоохоронцям вдалося виявити зловмисника в Маріуполі за допомогою свідків подій 2014 року.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено матеріали, долучені до доказової бази у справі.

Відзначається, що в 2014 році бойовик добровільно приєднався до терористичного угруповання Ігоря Безлера, де відповідав за антиукраїнську пропаганду. Крім того, підозрюваний брав участь у знущаннях над полоненими українськими військовими і мирним населенням. “Зізнання”, здобуті через тортури, він фіксував на відеокамеру і потім поширював в інтернеті.

Повідомляється, що затриманий втік з тимчасово окупованої території Донбасу в Маріуполь в 2015 році, злякавшись кримінальних розборок між бойовиками за сфери впливу.

В даний момент правоохоронці повідомили терористові про підозру у вчиненні злочину за статтею “участь в терористичній діяльності”, яка передбачає до 15 років позбавлення волі.