Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Співробітники спецслужби задокументували, що в 2014 році група “Німця” (Валерія Бергмана) захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніту. Терористи використовували вибухівку для підриву 4 мостів в районі населених пунктів Закотне і Сіверськ Донецької області, 2 мостів в містах Лисичанськ і Рубіжне Луганської, ще два мости в Лисичанську були заміновані”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, сам Бергман був затриманий ще в кінці 2019 року і надав викривальні показання. Диверсант дав детальну інформацію про скоєні злочини, тайники, які призначалися для здійснення подальших диверсій

Уточнюється, що з кількох схованок диверсійної групи було вилучено саморобний вибуховий пристрій, 17 гранат, 400 грамів тротилу, 3 міни, 40 ручних гранатометів, автомат з 4 магазинами, пістолет, а також близько 2 тисяч бойових набоїв.

Весною 2019 року правоохоронцям в Костянтинівці та Лисичанську вдалося затримати двох учасників “групи Бергмана”. Надалі затримані зізналися в скоєнні терористичних актів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.