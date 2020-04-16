Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.
Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).
У четвер, 16 квітня, контррозвідники СБУ затримали в Києві колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, яким раніше керував Шайтанов.
За інформацією правоохоронців, затриманий підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим, в зв’язках з яким підозрюють і Шайтанова.
Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання ексспівробітника “Альфи”. Під час обшуків було виявлено великий арсенал зброї та боєприпасів.
“Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру”, — повідомили в спецслужбі.
Виявлене озброєння та боєприпаси долучили до кримінального провадження як доказ та направили на експертизу. Затриманому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
- 16 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.