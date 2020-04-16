Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).

У четвер, 16 квітня, контррозвідники СБУ затримали в Києві колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, яким раніше керував Шайтанов.

За інформацією правоохоронців, затриманий підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим, в зв’язках з яким підозрюють і Шайтанова.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання ексспівробітника “Альфи”. Під час обшуків було виявлено великий арсенал зброї та боєприпасів.

“Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру”, — повідомили в спецслужбі.