Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, посібник терористів в минулому був українським чиновником і обійймав керівні посади в силових структурах, а також очолював управління транспорту Луганської міської ради.

Підозрюваний отримав після переходу на сторону бойовиків так звану посаду “голови координаційної народної ради Луганської області”, проте довго протриматися при владі на контрольованій бойовиками території йому не вдалося.

“Протягом декількох років колишній чиновник намагався займатися бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватися на контрольованій урядом території України. Під час ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце знаходження зловмисника в Сєвєродонецьку”, – сказано в повідомленні.

В цю хвилину затриманому повідомили про підозру за статтею “посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.