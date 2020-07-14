Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Повідомляється, що він вимагав п’ять тисяч доларів за вступ до ліцею.

Заступника начальника навчального закладу затримали в його кабінеті під час отримання половини хабара – 2,5 тисячі доларів.

“Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) УКУ”, – йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії, правоохоронці вирішують питання про повідомленні чиновнику про підозру.

“Зараз затриманий поміщений на гауптвахту Центрального управління Військової служби правопорядку”, – додали в СБУ.