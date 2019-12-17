Про це повідомляє прес-служба СБУ.
“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що інтернет-агітатори розміщували провокативний контент у соцмережах, у тому числі заборонений в Україні. Матеріали, зокрема, закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що під час проведення обшуку правоохоронці виявили техніку і засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
“У межах кримінального провадження, яке здійснюється слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо здійснення зловмисникам повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років”, – сказано в повідомленні спецслужби.
Відзначається, що наразі триває досудове слідство.
Фото: СБУ
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