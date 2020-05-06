Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який намагався добути інформацію про військові розробки в ракетобудуванні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Співробітники СБУ встановили, що житель Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України в районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що російський агент був затриманий при спробі передати по месенджеру в ФСБ секретну технічну документацію сучасного ракетного комплексу.

За даними експертів, інформація містила відомості, що є державною таємницею України, витік яких міг завдати шкоди обороноздатності.

Повідомляється, що затриманому повідомлено про підозру у державній зраді.