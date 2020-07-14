Служба безпеки України затримала ймовірного автора скандальних "плівок Єрмака", на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака "торгує" держпосадами.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

У спецслужбі заявили про припинення діяльності організованої злочинної групи, учасники якої обіцяли невідомій особі за $100 тисяч “розв’язати питання” щодо повернення її майна через зв’язки в правоохоронних органах.

У вівторок, 14 липня, двоє фігурантів, серед яких — імовірний автор скандальних “плівок Єрмака”, були затримані під час отримання цієї суми в одній з кав’ярень столиці.

“Серед затриманих — можливий автор скандальних “плівок Єрмака”, котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення певних осіб на високі державні посади”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше журналісти проєкту “Схеми” повідомляли, що запис скандальних плівок, ймовірно, вів 39-річний Дмитро Олександрович Штанько з Харкова. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, володіє декількома компаніями з надання фінансових послуг в аграрній сфері.

У спецслужбі заявили, що це затримання “свідчить про те, що викривачі “гучних плівок” насправді виявилися звичайними шахраями”.

Кримінальне провадження щодо затриманих розпочато за двома статтями ККУ — ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання хабаря службовій особі). Затримання проводилося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.