Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
У спецслужбі заявили про припинення діяльності організованої злочинної групи, учасники якої обіцяли невідомій особі за $100 тисяч “розв’язати питання” щодо повернення її майна через зв’язки в правоохоронних органах.
У вівторок, 14 липня, двоє фігурантів, серед яких — імовірний автор скандальних “плівок Єрмака”, були затримані під час отримання цієї суми в одній з кав’ярень столиці.
“Серед затриманих — можливий автор скандальних “плівок Єрмака”, котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення певних осіб на високі державні посади”, — йдеться в повідомленні СБУ.
Раніше журналісти проєкту “Схеми” повідомляли, що запис скандальних плівок, ймовірно, вів 39-річний Дмитро Олександрович Штанько з Харкова. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, володіє декількома компаніями з надання фінансових послуг в аграрній сфері.
У спецслужбі заявили, що це затримання “свідчить про те, що викривачі “гучних плівок” насправді виявилися звичайними шахраями”.
Кримінальне провадження щодо затриманих розпочато за двома статтями ККУ — ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання хабаря службовій особі). Затримання проводилося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
- Нагадаємо, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- У той же час Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.