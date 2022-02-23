Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
Як наголосили в СБУ, ситуація, що склалася в Україні вимагає єдності, спокою та рішучості. Зазначається, що ескалація на окупованих територіях України зараз супроводжується панічними настроями, кібератаками, інформаційно-психологічні операціями, активізацією впливу російських агентів, диверсійних груп тощо.
Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема наголосили увагу на тому, що введення надзвичайного стану не означає ускладнення життя громадян. Застосування передбачених законом механізмів відбуватимуться відповідно до безпекової специфіки кожного регіону України.
Згідно із заявою, немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. У СБУ пояснили, що йдеться не про введення воєнного, а саме надзвичайного стану.
Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки”, — резюмується в повідомленні.
- Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.
- Цей особливий правовий режим вводять лише за наявності загрози безпеці, тому цей формат має певні терміни та можливі заборони.
- Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.
- Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в Україні планують запровадити надзвичайний стан (НС) для більш ефективної роботи силових структур.