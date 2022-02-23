У Службі безпеки України (СБУ) наголошують, що рішення влади тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей є "необхідним та виваженим". Також наразі немає підстав для тривоги.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Як наголосили в СБУ, ситуація, що склалася в Україні вимагає єдності, спокою та рішучості. Зазначається, що ескалація на окупованих територіях України зараз супроводжується панічними настроями, кібератаками, інформаційно-психологічні операціями, активізацією впливу російських агентів, диверсійних груп тощо.

Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема наголосили увагу на тому, що введення надзвичайного стану не означає ускладнення життя громадян. Застосування передбачених законом механізмів відбуватимуться відповідно до безпекової специфіки кожного регіону України.

Згідно із заявою, немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків. У СБУ пояснили, що йдеться не про введення воєнного, а саме надзвичайного стану.