23 травня на офіційному сайті та на сторінках в соцмережах Служба безпеки України опублікувала повідомлення про надання затриманим нардепом Віктором Медведчуком свідчень щодо виведення з держвласності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" і закупівлі вугілля в так званих "Л/ДНР". На повідомлення Служби безпеки відреагували у партії "Європейська Солідарність", назвавши його очевидною інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляють #Букви.

Як зазначається у повідомленні СБУ, Віктор Медведчук надав свідчення про схему виведення з державної власності частини трубопроводу “Самара – Західний напрямок” та закупівлю вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з опублікованою СБУ інформацією, затриманий стверджував, що у 2016 році до нього начебто звернувся президент Порошенко “з проханням про придбання труби чи “Прикарпатзахідтранс”…щоб “Транснєфть” могла продати цю трубу”.

Ймовірно, йдеться про ТОВ “Прикарпатзахідтранс” (ЄДРПОУ 13990932), зареєстроване у 2001 році, яке володіло трубопроводом “Самара – Західний напрямок”. Серед його власників – громадяни Білорусі Баканов С.О. (20%), Шуневич Е.А. (20%), Ашейчик Ю.С. (11%), мешканець Швейцарії Анатолій Шефер (1%) та швейцарська компанія Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ (48%), яку очолює той же Анатолій Шефер.

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, швейцарська International Trading Partners AG ще у 2015 році звернулась з клопотанням про придбання 100% акцій компанії ДП Прикарпатзахідтранс Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів (попередня назва компанії “Прикарпатзахідтранс”). Тоді ж зазначалось, що вже згаданий Анатолій Штефан є контролером International Trading Partners AG.

Крім того, як зазначається в публікації СБУ, за словами Віктора Медведчука, прокачування дизельного пального трубопроводом “Самара – Західний напрямок” припинилось у 2019 році, “після закінчення президентських повноважень Петра Порошенка”. Втім, у 2021 році екперти оцінювали об’єми прокачування дизпалива цим трубопроводом у розмірі до 2 мільйонів тонн на рік, що становило близько 20% українського ринку дизеля на той час.

Інша частина опублікованих СБУ свідчень Віктора Медведчука стосується постачання Україні вугілля з ОРДЛО. Як зазначається у повідомленні Служби безпеки України, за словами затриманого, президент Порошенко звернувся до нього з проханням організувати постачання в Україну вугілля з непідконтрольних Україні територій. Віктор Медведчук стверджує, що “президент Порошенко за допомогою своїх підлеглих, таких як Демчишин, Кононенко, Гонтарєва, правоохоронці, генеральний прокурор (на той час, Віталій Ярема – ред.), міністр внутрішніх справ (на той час, Арсен Аваков – ред.) вибудовували систему, за якою це вугілля повинне було надходити з Донбасу і реалізовуватись в Україні”.

Раніше повідомлялось, що в межах справи щодо закупівель вугілля для українських електростанцій було оголошено підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.

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Один з підозрюваних у цій справі, бізнесмен Сергій Кузяра після 18 місяців перебування під вартою стверджував, що “вугільна справа” є “відкритою маніпуляцією фактами”, а слідство вимагало від нього “будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента”.

Раніше в межах цієї ж справи ДБР та прокуратура вимагали призначити Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 1 мільйон гривень. Печерський районний суд Києва, рішення якого залишив в силі Апеляційний суд міста Києва відмовився задовільняти вимоги слідчих, обмежившись призначенням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Наразі у зазначеній справі тривають слідчі дії.

На повідомлення Служби безпеки України щодо свідчень, наданих Віктором Медведчуком, відреагували у партії “Європейська Солідарність”, зазначивши, що “Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий “заявляти” будь-що про будь-кого”. У партії нагадали, що це “далеко не перші “сенсаційні” покази проти Порошенка”, згадавши заяви експрокурора та члена фракції ОПЗЖ у Верховній Раді ІХ скликання Рената Кузьміна, бізнесмена-втікача та нардепа VII і VIII скликань від Партії регіонів Олександра Онищенка тощо.

У заяві “ЄС” наголосила, що “слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера”, називаючи мотивом таких дій – обіцянки переведення в кращі умови перебування та обміну.

Крім того, партія закликала владу “зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги” та висловила сподіванку бути почутою, підсумувавши, що спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві, а спільним завданням сьогодні є збереження України і звільнення української землі від нашого споконвічного ворога – Росії.