Служба безпеки України закликає українців не поширювати відео ворожих обстрілів та наслідки влучень, аби окупанти повторно не завдали ударів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві наголосили, що “невинний” запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно й точніше.

Саме так сталося із чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

Чоловік зізнався у цьому та розповів: “Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів”.

Також він закликав всіх інших не повторювати його помилок.

Натомість в СБУ нагадали, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність, а тому правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в інтернеті.