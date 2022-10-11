Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У відомстві наголосили, що “невинний” запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно й точніше.
Саме так сталося із чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.
Чоловік зізнався у цьому та розповів: “Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів”.
Також він закликав всіх інших не повторювати його помилок.
Натомість в СБУ нагадали, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність, а тому правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в інтернеті.
- Внаслідок масованих ракетних обстрілів 10 жовтня по всій Україні порушене енергопостачання. Низка громадян залишились без електроенергії. Держспецзв’язку опублікувало рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.
- Починаючи з 10 жовтня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.
- Служба безпеки України ліквідувала в Харківській області дві групи диверсантів ПВК “Вагнер”, які катували українців. Зараз полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальні дані.