У Службі безпеки України інформацію, яка викликає панічні настрої серед населення, назвали проявами гібридної війни та стверджують, що не потрібно їм вірити.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві заявили, що інформаційний простір в України зараз зазнає “безпрецедентного впливу”. У країні зараз здійснюється системне нагнітання панічних настроїв, поширення фейкових новин і викривлення реального стану речей. Це все є черговою хвилею гібридної війни в Україні.

У Службі безпеки переконують: на кожен сценарій у них є чіткий план дій. А мотивами інформаційного нагнітання, яке панує зараз, назвали спробу посіяти тривогу в українському суспільстві, розхитати єдність громадян і підірвати віру в здатність держави захистити державу.

СБУ стверджують, що активно протидіять джерелам паніки шляхом прийняття певних рішень РНБО, нейтралізовують кібератаки, ліквідовують ботоферми, викривають агентурні мережі іноземних спецслужб і не допускають диверсій і терактів.

“Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні”, – закликають у відомстві.

В СБУ попросили вірити лише перевіреній інформації та нагадали, що захист України – справа не лише армії, але й кожного з нас окремо.