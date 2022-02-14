Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У відомстві заявили, що інформаційний простір в України зараз зазнає “безпрецедентного впливу”. У країні зараз здійснюється системне нагнітання панічних настроїв, поширення фейкових новин і викривлення реального стану речей. Це все є черговою хвилею гібридної війни в Україні.
У Службі безпеки переконують: на кожен сценарій у них є чіткий план дій. А мотивами інформаційного нагнітання, яке панує зараз, назвали спробу посіяти тривогу в українському суспільстві, розхитати єдність громадян і підірвати віру в здатність держави захистити державу.
СБУ стверджують, що активно протидіять джерелам паніки шляхом прийняття певних рішень РНБО, нейтралізовують кібератаки, ліквідовують ботоферми, викривають агентурні мережі іноземних спецслужб і не допускають диверсій і терактів.
“Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні”, – закликають у відомстві.
В СБУ попросили вірити лише перевіреній інформації та нагадали, що захист України – справа не лише армії, але й кожного з нас окремо.
- Нагадаємо, Канада у зв’язку з небезпекою загострення російської агресії виводить частину своїх військових з України до інших європейських країн.
- Раніше журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.