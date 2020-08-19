Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні “вкиди” мають на меті нанесення шкоди Україні”, – повідомили в СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що дані про участь співробітників у так званій “вагнерівській спецоперації” є фейком та інформаційним вкидом, який має на меті нанесення шкоди Україні.

“Жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як “офіцер СБУ”, є домислом та свідомою маніпуляцією”, – заявили в СБУ.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби. Зокрема, на YouTube-каналі телеведучої Яніни Соколової з’явився аудіозапис з імовірним вербуванням бойовиків “ПВК Вагнера” співробітником СБУ.

На записах людина на ім’я Денис Харитонов розповідає, що з 2014 року воював в Україні, де збив з ПЗРК вертоліт і два штурмовика СУ-25. За його словами, нагороду за збиті літаки вручав йому помічник президента Росії Владислав Сурков.

Також людина, яка назвалася Олександром Сидоровим, розповіла, що воювала в 2014 і 2015 роках в так званій “ЛНР” і в 2016 році в районі населеного пункту Піски Донецької області.

Крім того, на відео показані документи бойовиків, нагородні листи та фотографії.

За інформацією видання “Українська правда” і журналіста Юрія Бутусова, операція була зірвана, ймовірно, через витік інформації, після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента.