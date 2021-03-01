Служба безпеки України направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі Анатолія Шарія.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій за кордоном у кримінальному провадженні по справі блогера Анатолія Шарія.

Крім того, у ході досудового розслідування служба виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації “Партії Шарія”.

“Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (“Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування”, – йдеться у повідомленні.

Сам блогер вже прокоментував новину у своєму Telegram-каналі. Він вважає, що Володимиру Зеленському сказали “в кримінальну справу запхати ще одну кримінальну справу” про партію.

“Давайте вже швидше починайте працювати з європейськими партнерами”, – написав він.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.