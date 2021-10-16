Служба безпеки України затримали трьох осіб, котрі у 2016 році вчинили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що п’ять років вони переховувалися від слідства та вчиняли тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження. Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє з них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом.

Наразі щодо затриманих обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.