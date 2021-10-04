Про це повідомляє пресслужба СБУ.
До війни бойовик проживав у Донецьку. На початку російської агресії, навесні 2014-го, він приєднався до керованого росіянами загону “Оплот”. Там, у рядах розвідгрупи, чинив військові злочини проти України.
Окрім цього злочинець проводив розвідку для здійснення артобстрілів по українським позиціям. На мирну частину України він потрапив, пройшовши КПВВ з тимчасово окупованим Кримом.
“У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України”, – повідомляє СБУ.
- Раніше на Луганщині поліцейські викрили 24-річного мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у незаконному збройному формуванні так званої “Луганської народної республіки”.
- Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – “Брянка СССР”. За свою “службу” чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їхні лави та поїхав на заробітки до РФ.
- Згодом повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.