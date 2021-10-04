В одному зі столичних хостелів контррозвідники СБУ затримали проросійського диверсанта, який на Донбасі ліквідовував поранених українських воїнів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До війни бойовик проживав у Донецьку. На початку російської агресії, навесні 2014-го, він приєднався до керованого росіянами загону “Оплот”. Там, у рядах розвідгрупи, чинив військові злочини проти України.

Окрім цього злочинець проводив розвідку для здійснення артобстрілів по українським позиціям. На мирну частину України він потрапив, пройшовши КПВВ з тимчасово окупованим Кримом.

“У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України”, – повідомляє СБУ.