Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Чоловік упродовж 2015−2016 років працював на “спецслужбу” терористів “МДБ ЛНР” на Луганщині, зокрема, вербував громадян і залякував проукраїнське населення. Потім він через Росію повернувся на підконтрольну Україні територію.
За даними спецслужби, маючи фальшиві документи, він влаштувався на посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області.
За оперативною інформацією, бойовик “ЛНР” мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних представникам окупантів.
Фото: СБУ
Чоловіка затримали в одному із житлових районів Нової Каховки. Під час обшуків за місцем проживання та в офісі виявили та вилучили документи та дві тротилові шашки із електродетонаторами.
Йому інкримінують вчинення злочинів за:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
- ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) встановила, що співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії змушують українських громадян, які регулярно відвідують анексований Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво.