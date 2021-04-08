У Новій Каховці Херсонської області викрили бойовика терористичної організації "ЛНР", який працював у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Чоловік упродовж 2015−2016 років працював на “спецслужбу” терористів “МДБ ЛНР” на Луганщині, зокрема, вербував громадян і залякував проукраїнське населення. Потім він через Росію повернувся на підконтрольну Україні територію.

За даними спецслужби, маючи фальшиві документи, він влаштувався на посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області.

За оперативною інформацією, бойовик “ЛНР” мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних представникам окупантів.

Фото: СБУ

Чоловіка затримали в одному із житлових районів Нової Каховки. Під час обшуків за місцем проживання та в офісі виявили та вилучили документи та дві тротилові шашки із електродетонаторами.

Йому інкримінують вчинення злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.