Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
В СБУ вважають, що Семенченко і Шевченко – можливі організатори та учасники схеми по незаконному ввезенню в Україну з Росії військових запчастин. Ці запчастини продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
Приватна військова кампанія (ПВК), яку організували Семенченко і Шевченко, була спрямована проти основ національної безпеки. В її складі було понад 150 осіб. Вони діяли під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.
Учасників ПВК готували на тренувальній базі в Київській області. Деяких готували за кордоном. На чолі організації було близько 15 осіб.
В СБУ заявили, що у них є докази того, що фігуранти справи укладали контракти між ПВК і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Їм надходили пропозиції постачати зброю в ці країни.
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