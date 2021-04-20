Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, зловмисникові вдалося украсти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

Оперативники спецслужби встановили, що затриманий використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював і оптимізував особисто.

“Уже задокументовано, що зловмисникові вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади, а також украсти понад $300 тис. У подальшому персональна і конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торгівельні майданчики в DarkNet. Точна сума збитків, завданих зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили у підозрюваного комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.