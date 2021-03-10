Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, заступник директора одного з інститутів НАН вимагав від підприємця гроші з оренду нежитлового приміщення в інституті електродинаміки НАН у центрі Києва.
Правоохоронці зафіксували передачу чиновнику першої частини авансу і затримали його в кабінеті при отриманні другої частини хабара. Далі комерсант за умовами незаконного угоди про довгострокову оренду, повинен був сплачувати 50 тисяч гривень щокварталу.
Фото: СБУ
Чиновник підозрюється за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдуть обшуки за місцем роботи.
- У четвер, 21 січня, Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства “АК “Київводоканал”.