Служба безпеки України затримала на хабарі високопосадовця Національної академії наук. Він хотів за хабар віддати комерсанту приміщення в будівлі академії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, заступник директора одного з інститутів НАН вимагав від підприємця гроші з оренду нежитлового приміщення в інституті електродинаміки НАН у центрі Києва.

Правоохоронці зафіксували передачу чиновнику першої частини авансу і затримали його в кабінеті при отриманні другої частини хабара. Далі комерсант за умовами незаконного угоди про довгострокову оренду, повинен був сплачувати 50 тисяч гривень щокварталу.

Фото: СБУ

Чиновник підозрюється за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдуть обшуки за місцем роботи.