Про це повідомили у пресцентрі спецслужби.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 30 січня 2020 року на вулиці Кубійовича у Львові біло здійснено підпал авто журналістки. Згодом в Одесі було затримано виконавця злочину — 19-річного мешканця Хмельницького.

У лютому стало відомо, що до підпалу може бути причетний 43-річний майор поліції Львівської області.

У понеділок, 17 серпня, оперативники СБУ встановили місцезнаходження експоліціянта та на виконання рішення суду затримали його.

“У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Тривають слідчі дії”, — повідомили у спецслужбі.