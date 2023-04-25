Співробітники Служби безпеки України затримали 6 російських агентів, які поширювали у месенджерах та заборонених соцмережах дезінформацію та російські наративи про війну в Україні. Зокрема один із них закликав до геноциду українців та ударів ракетами "Сатана" по західних країнах.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, більшість деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів РФ.

Зокрема у Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі “Вконтакте” закликав до масових убивств українців. Також він агітував за застосування міжконтинентальних балістичних ракет “Сатана” проти західних країн-партнерів України.

Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників “Азовсталі”.

За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту); чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тим часом в Одеській області заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів. На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

У Миколаївській області повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ МП. У листуваннях із мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини російських окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали російських медіа.

У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в “Одноклассниках” закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та “героїзували” їхні злочини.

За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ст. 111-1 (колабораційна діяльність).