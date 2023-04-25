Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів РФ.
Відтак у Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі “Вконтакте” закликав до масових убивств українців. Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет “Сатана” проти західних країн-партнерів України.
Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.
За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту); чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
В Одеські області заблоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.
На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.
У Миколаївській області повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини російських окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали російських медіа.
У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в “Одноклассниках” закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.
У Черкаській області викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та “героїзували” їхні злочини.
За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
- Слідчі СБУ викрили російську агентку, яка прагнула працевлаштуватися до органу місцевого самоврядування у Черкаській області. Вона за вказівками ворога мала здійснювати розвідувально-підривну діяльність всередині установи.
- На Київщині Служба безпеки України викрила чергового російського агента, який виявився адвокатом та експрацівником прокуратури.
- Співробітники Служби безпеки України встановили особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором “Головного управління МВС РФ Херсонської області” й фабрикували справи проти громадян України.