Співробітники Служби безпеки України викрили ще шістьох колаборантів, які причетні до організації незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники добровільно перейшли на бік росіян та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів.

В результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час тимчасової окупації регіону увійшли до складу так званих “виборчих дільниць”.

У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх проголосувати за незаконне приєднання області до складу РФ. За свою роботу колаборантки отримували грошову винагороду в рублях.

Також під час спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як “член територіальної виборчої комісії”.

Зокрема, зловмисниця складала списки виборців, видавала бюлетені та готувала “протокол голосування”.

За даними правоохоронців, у квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. Після цього фігурантка планувала повернутись назад, утім співробітники СБУ ідентифікували її та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із них уже обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.