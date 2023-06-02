Джерело: СБУ
Затриманим виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні і тривалий час мешкає у Рівненській області.
На початку повномасштабного російського вторгнення він був завербований співробітником білоруського КДБ та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України.
Агент повинен був збирати дані про оборону північних кордонів України і маршрути переміщення військової техніки.
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Республіки Білорусь.
Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.
Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру.
Затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- Служба безпеки України затримала агентку ФСБ РФ у Кривому Розі, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті.