Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки у ході масштабної спецоперації у Харкові чергового російського агента.
Затриманий займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.
Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.
Найретельніше він стежив за військовими льотчиками, командирами спецпідрозділів ЗСУ та співробітниками Служби безпеки.
Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.
Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.
За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.
Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території Росії.
Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України.
Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:
- мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ;
- російський паспорт;
- довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у м. Харків.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Затриманий перебуває під вартою. Триває розслідування.
- У Харківській області правоохоронці викрили жінку, яка інформувала російських загарбників про переміщення українських військових.
- У Харківській області кіберфахівці Служби безпеки України викрили колаборанта, який під час тимчасової окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів.