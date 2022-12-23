Співробітники Служби безпеки України викрили російського агента, за координатами якого російські загарбники завдали ракетного удару по школі та лікарні у Лимані.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, колаборант збирав розвідувальні дані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони в регіоні. Відтак, він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.

Отримані дані окупанти використовували для підготовки й проведення масованих ракетних обстрілів Лиману. Саме за наводкою цього зрадника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.

Після ворожої атаки він виходив на місцевість для того, щоб зробити фото- та відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити «звіт» своїм російським кураторам.

Затримати коригувальника вдалося під час передачі розвідувальної інформації російським загарбникам.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в регіоні.

Для комунікації колаборант використовував анонімні месенджери. Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.