У Житомирській області затримали російського агента. Він "зливав" інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Мешканця Київської області завербували на початку широкомасштабного вторгнення. Він шпигував для армії РФ під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

Підозрюваний орієнтував загарбників на місцевості та збирав дані стосовно розміщення українських бійців. Також він надавав інформацію про адреси проживання колишніх учасників АТО.

Затриманий підказував загарбникам, де приховати ворожу техніку. Він рекомендував розміщувати їх поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Російський агент після деокупації отримав нове завдання. Він мав добровільно звернутися до місцевого військкомату щодо його призову. Планувалося, що його зарахують до однієї з військових частин, де він мав проводити диверсійну діяльність.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.