Слідчі СБУ затримали радника мера Очакова Миколаївської області, який виявився російським агентом. За дорученням спецслужб він намагався завербувати очільника міста.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що радник мера був агентом головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Він збирав розвіддані для захоплення українського міста.

55-річний чоловік добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами. Агент під псевдонімом “майстер”, який був колишнім командиром одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, на постійній основі отримував завдання від російської розвідки.

Завербувати міського голову Очакова він намагався з січня 2023 року. Завданням “майстра” було забезпечити його лояльність і підтримку дій РФ, аж до “здачі міста”.

Перший етап охоплював вербувальну бесіду за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста. Наприкінці січня він сказав міському голові, що представники Росії планують з ним поспілкуватись.

Про проміжні результати агент відзвітував своєму куратору у Telegram.

Мер Очакова повідомив в обласне СБУ щодо протиправних дій свого помічника. СБУ затримала радника.

Під час обшуків за місцем проживання співробітники СБУ виявили “таємний” телефон для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.