Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували російську агентуру, яка займалась підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідства встановлено, що основним завданням медіацентру було поширення на території регіону російської пропаганди через телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення.

Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування повномасштабного вторгнення РФ в Україну та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.

В СБУ зазначили, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого медіацентру “Таврія” та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Надалі агенти РФ планували розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину.

За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ через публічну підтримку російської агресії проти України.

Один із ворожих агентів на початку широкомасштабного вторгнення передавав своєму російському “куратору” інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку.

Згодом зловмисник отримав нове завдання – розробити план створення прокремлівського медіацентру для розхитування внутрішньополітичної ситуації вУкраїні. До злочинної діяльності колаборант залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту “Таврія”.

За його задумом, головний “офіс” і технологічне обладнання медіацентру мали знаходитись на тимчасово окупованих територіях Криму або Херсона. За даними СБУ, там пропагандисти та інтернет-агітатори РФ планували створювати та поширювати деструктивний контент на користь Росії.

Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформ-диверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.