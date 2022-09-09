Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час слідства встановлено, що основним завданням медіацентру було поширення на території регіону російської пропаганди через телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення.
Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування повномасштабного вторгнення РФ в Україну та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.
В СБУ зазначили, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого медіацентру “Таврія” та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Надалі агенти РФ планували розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину.
За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ через публічну підтримку російської агресії проти України.
Один із ворожих агентів на початку широкомасштабного вторгнення передавав своєму російському “куратору” інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку.
Згодом зловмисник отримав нове завдання – розробити план створення прокремлівського медіацентру для розхитування внутрішньополітичної ситуації вУкраїні. До злочинної діяльності колаборант залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту “Таврія”.
За його задумом, головний “офіс” і технологічне обладнання медіацентру мали знаходитись на тимчасово окупованих територіях Криму або Херсона. За даними СБУ, там пропагандисти та інтернет-агітатори РФ планували створювати та поширювати деструктивний контент на користь Росії.
Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформ-диверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
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