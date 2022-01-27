Затриманим виявився мешканець Донецької області. Чоловік у 2019 році на добровільній основі став частиною збройних сил бойовиків. Вони призначили його розвідником одного з угруповань, яке було причетне до обстрілів українських військових.
У затриманого при собі був автомат Калашникова у розібраному стані. Чоловікові оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України про участь у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110). Суд обрав йому запобіжний захід у формі тримання під вартою.
- Нагадаємо, в Україні засудили трьох бойовиків незаконних збройних формувань “Л/ДНР”. За даними Служби безпеки України, вони брали участь в терористичних операціях та навіть вербували новобранців.
- У Житомирській та Харківській областях викрили злочинне угруповання. Банда керувалася представниками спецслужб Російської Федерації, угрупування готувало й вело підривну діяльність проти держбезпеки України.
- Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), на тимчасово окупованій території Донбасу продовжуються активні заходи бойової підготовки російських окупаційних військ.