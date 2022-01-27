Затриманим виявився мешканець Донецької області. Чоловік у 2019 році на добровільній основі став частиною збройних сил бойовиків. Вони призначили його розвідником одного з угруповань, яке було причетне до обстрілів українських військових.

У затриманого при собі був автомат Калашникова у розібраному стані. Чоловікові оголосили підозру за статтями Кримінального кодексу України про у терористичній групі чи терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3) та на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110). Суд обрав йому запобіжний захід у формі тримання під вартою.