Про це повідомляє Служба безпеки України.

У повідомленні зазначається, що затриманий є родичем колишнього нардепа-зрадника, ініціатора «новоросії» й поплічника Януковича Олега Царьова.

Фігурант планував диверсії на території Дніпропетровської області, бо був впевнений у швидкій перемозі Росії, окупації регіону. Також йому була обіцяна посада голови облдержадміністрації.

Після провалення військових операцій РФ, затриманий отримав вказівки організувати серію вибухів на інфраструктурних об’єктах.

Однак СБУ встановила контроль за фігурантом ще на первинному етапі та запобігла диверсіям.

Під час обшуку в схроні були знайдені зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та російські паспорти.

Слідчі повідомляють, що затриманий мешкав у Дніпрі та підтримував зв’язок із братом, що переховувався в Росії.

Наразі брату Царьова повідомили про підозру в диверсійній діяльності. Його планують тримати під вартою.