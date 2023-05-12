Співробітники Служби безпеки України затримала ще двох поплічників ворога, які наводили російські ракети на локації Сил оборони України у Краматорську.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали російським окупантам локації Сил оборони на території регіону.

Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку.

Правоохоронці затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

За даними слідства, один з них – збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був на зв’язку з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.