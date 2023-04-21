Співробітники Служби безпеки України затримали двох зрадників з Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину у Київській області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Під час слідства було встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня 2022 року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар. Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів.

Крім того, фігуранти надавали російським загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

Як зазначають в СБУ, саме за їхньою “наводкою” росіяни вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині.

Потім потерпілих тримали у застінках місцевої “комендатури РФ” до звільнення регіону.

Зрадники отримували від російських окупантів продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань. Також фігуранти мали “дозвіл” на безперешкодне пересування територією району.

Зазначається, що викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.