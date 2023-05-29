Джерело: Служба безпеки України.

Внаслідок ворожих ударів загинули троє місцевих жителів. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

Слідство встановило, що російським агентом виявився палкий прихильник комунізму. Він у 2001 році отримав 6 років ув’язнення за планування державного перевороту в Україні. Після відбуття покарання він вступив до місцевого осередку забороненої компартії й став депутатом.

Ще підозрюваний був активним учасником прокремлівських організацій “Союз радянських офіцерів” та “Безсмертний полк”.

Кадровий співробітник ФСБ завербував його наприкінці 2022 року. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу, до якої увійшли колишні однопартійці. Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Зловмисник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отриману інформацію він передавав росіянам, які використовували її для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів чоловік звітував про їхні наслідки до ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони. У них знайшли докази спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучили велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).