Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як повідомили у відомстві, у попередні місяці працівники СБУ вже затримали чотирьох її спільників, коли вони намагались передати російським військовим розвіддані про розташування ЗСУ на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.

На даний час співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

Крім того, вона передавала окупантам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.

Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.

Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.